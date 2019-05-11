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جدة - عمرو شويل الأهلي يستدرج سموحة للحفاظ على صدارة الدوري المصري

يستضيف فريق الأهلى في العاشرة من مساء اليوم، السبت، نظيره سموحة على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

ويدخل الاهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

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وحاول الجهاز الطبي للأهلى تجهيز أكثر من لاعب لمواجهة سموحة بعد تعافيهم من الإصابة أمثال حسين الشحات ومروان محسن وأحمد الشيخ، إلا أن الجهاز الفني يراهن على اللاعبين الذين يشاركوا بشكل أساسي فى الفترة الماضية في مقدمتهم ، وليد أزاو وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ورمضان صبحي، كما يعول لاسارتي على خبرات لاعبيه فى انهاء مواجهة سموحة لصالحهم، والتي من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، نظراً لامتلاك لاعبي الفريق السكندري عناصر جيدة، كما يتواجد مع سموحة جهاز فني يملك خبرات كبيرة بقيادة العميد حسام حسن.

من جانبه، أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي على صعوبة مواجهة سموحة ،مشدداً على أن الفريق السكندري يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية لتأمين موقفه من البقاء فى بطولة الدورى خاصة وأنه لم يضمن البقاء مع الكبار بشكل رسمي ، وكشف المدير الفني للأهلى أن تركيز فريقه منصب على مواجهة سموحة من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوار المنافسة على درع الدوري، مشيراً أن مرحلة المحطات الصعبة فى الدورى لم تنته، خاصة وأنه أكد من قبل على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التعامل معها على أنها وحدة واحدة تضم عددا من المباريات يحتاج الفريق إلى الفوز بها جميعا من أجل حسم اللقب فى ظل وجود منافسة قوية مع فريقي الزمالك وبيراميدز.

على الجانب الأخر يسعى الجهاز الفني لسموحة بقيادة العميد حسام حسن لإيقاف قطار إنتصارات الأهلي، بعد نجاح الفريق السكندري فى تحقيق عدة انتصارات قبل التعادل الأخير مع الجونة ،وعلى الرغم من أن الفريق لا يعيش أفضل مواسمه حيث يحتل الفريق حالياً المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات، إلا أن اللاعبين يدركوا جيداً أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى أمر كفيل بتعديل صورة الفريق وتحقيق انتفاضة قوية فى المباريات الختامية لبطولة الدوري العام.