شكرا لقرائتكم الزمالك يُخطط لإفساد خطة الدراويش بشأن دونجا بهدف إبرام صفقة الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعطى مسئولو الزمالك، تعليمات لمحمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق المعار إلى صفوف الإسماعيلى حتى نهاية الموسم الحالى، بعدم التوقيع على رغبة الانتقال بشكل نهائى إلى الدراويش انتظارا لفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأشار مسئولو الزمالك إلى دونجا إن هناك إمكانية لاستعادة خدماته مع نهاية الموسم الحالى ويمتلك الإسماعيلى بندا يتيح له الحصول على خدمات دونجا بشكل نهائى بعد نهاية فترة استعارته من الأبيض مقابل سداد 4.5 مليون جنيه بشرط موافقة اللاعب وتوقيعه على رغبة الانتقال النهائى للدراويش وهو ما طلب مسئولى الزمالك من دونجا عدم تفعيله.

ويأتى خطة مسئولو الزمالك لمنع دونجا من التوقيع على عقود الانتقال النهائى للإسماعيلى انتظاراً لأمرين الأول هو الحاجة لخدمات اللاعب فى الموسم الجديد والأمر الثانى هو عقد صفقة الموسم مع الدراويش حيث يرغب مسئولى القلعة البيضاء فى ضم محمد عواد حارس الدراويش المعار للوحدة السعودى والذى دخل اهتمامات مسئولى الزمالك منذ فترة طويلة لضمه فى الموسم الجديد.