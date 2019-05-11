شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دونجا فى قائمة المنتخب النهائية استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على وضع نبيل دونجا لاعب الوسط المدافع لنادي بيراميدز فى القائمة النهائية التى ستخوض بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. جاء اختيار دونجا فى مركز الوسط المدافع بعد تألقه الفترة الأخيرة مع بيراميدز إلى جانب تألقه فى المعسكر الأخير للمنتخب فى مباراتى النيجر و نيجيريا. واستقر أجيري بصفة نهائية على نبيل دونجا فى الوسط المدافع بجوار محمد النني المحترف بأرسنال الإنجليزي و طارق حامد، بينما لم يتم تحديد الموقف النهائى لعمرو السولية من الانضمام حتى الآن.

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