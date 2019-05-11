الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم السبت الموافق 11-5- 2019 مباريات هامة ومثير في الدوريات العربية والعالمية ، حيث يواجه الأهلي نادي الفيصلي ، فيما يلعب النصر مع الحزم والهلال مع الاتفاق والاتحاد مع الفتح في بطولة الدوري السعودي. وكذلك تقام 3 مباريات في دوري الخليج العربي، تجمع الوحدة مع عجمان ودبا الفجيرة مع العين والوصل مع الشارقة. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 11 مايو (آيار):

دوري الخليج العربي

22:00 الوحدة × عجمان 22:00 دبا الفجيرة × العين 22:00 الوصل × الشارقة الدوري السعودي

23:30 الاتحاد × الفتح 23:30 الشباب × التعاون 23:30 الاتفاق × الهلال 23:30 الحزم × النصر 23:30 الرائد × الفيحاء 23:30 الوحدة × القادسية 23:30 الفيصلي × الأهلي 23:30 الباطن × أحد الدوري المصري

00:00 بتروجيت × طلائع الجيش Advertisements 00:00 الأهلي × سموحة الدوري الإيطالي

17:00 أتالانتا × جنوى 20:00 كالياري × لاتسيو 22:30 فيورنتينا × ميلان الدوري الألماني

17:30 بروسيا دورتموند × فورتونا دوسلدورف 17:30 باير ليفركوزن × شالكة 17:30 لايبزيغ × بايرن ميونيخ الدوري الفرنسي

19:00 أنجيه × باريس سان جيرمان 22:00 نيس × نانت 22:00 نيم أولمبيك × موناكو وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/590247 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/590238 مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/590236 مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/590237

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