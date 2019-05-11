شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برايتون: سنحترم الدوري الانجليزي وسنلعب للفوز على مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طمأن مدرب برايتون كريس هيغتون جماهير ليفربول بأنهم لن يتراجعوا ويمنحوا لقب الدوري الممتاز إلى مانشستر سيتي يوم الأحد، وقال كريس هيغتون، في تصريحات نقلتها سكاي سبورت، إن فريقه في برايتون سيحترم مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف مانشستر سيتي يوم الأحد.

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يعرف برايتون أنه من المحتمل أن يمنع سيتي متصدر الدوري من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الحصول على نتيجة في استاد أميكس.يمكن لفريق ليفربول الحصول على لقب الدوري الممتاز بفوزه على الذئاب إذا سقط بيب جوارديولا في فخ خسارة أية نقاط أمام برايتون.

يدرك هيوتون المسئولية الملقاة على عاتق لاعبيه، ووعد بأن يبذل اللاعبين قصارى جهدهم للحصول على نتيجة جيدة.

وقال هيوتن «ستكون الرسالة حول احترام هذا القسم من الدوري الإنجليزي ومدى تنافسيته.»وأضاف: «إنها مباراة على أرضنا بالنسبة لنا. بغض النظر عن النتائج التي حققناها ضد الفريق الكبير، كانت فلسفتنا دائمًا كما هي- كيف يمكننا الفوز في مباراة كرة القدم هذه؟.