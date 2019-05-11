شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبي «برايتون» يحبطون مخطط «مجاملة مانشيستر سيتي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أنباء سعيدة حملتها الجارديان لمشجعي الريدز، فقد نقلت الصحيفة أنباءًا عن أن «شين دوفي» مدافع الفريق قاوم نداءات من زملائه السابقين بنادي إيفرتون دعوه فيها لتمرير فوز مانشستر سيتي يوم الأحد، وبدلاً من ذلك حث «دوفي» برايتون على تكرار عروضهم القوية ضد سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
تخرج مدافع برايتون من أكاديمية الشباب في إيفرتون واعتبر نفسه من مشجعيه، ولكنه يعلم أنه يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في فوز ليفربول بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990 من خلال المساعدة في تخطي سيتي.
تلقى برايتون في وقت مبكر من نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي في ويمبلي الشهر الماضي لكنه قاوم بشكل مثير للإعجاب بعد ذلك. الآن خالية من المخاوف بشأن وضعهم في الدرجة الأولى، يمكنهم أيضًا أن يكونوا أكثر طموحًا في نهجهم لزعزعة فريق Pep Guardiola في ملعب Amex.
وقال دافي، الذي تم اختياره لاعب برايتون هذا العام: «عندما تلعب معهم، فإن الأمر يتعلق بالحاجة إلى التعامل مع الضغط المستمر على الضغط، فهم يأتون إليك من كل مكان، إنها لعبة صعبة».
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