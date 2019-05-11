شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتألق بلعبة الهوكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" شارك الرئيس الروسي بوتين في مباراة ودية لهوكي الجليد في مدينة سوتشي عروسة البحر الأسود جنوبي روسيا أمس (الجمعة)، وذلك ضمن مهرجان «الدوري الليلي» للعبة الذي تستضيفه المدينة. شارك الرئيس الروسي بوتين في مباراة ودية لهوكي الجليد في مدينة سوتشي عروسة البحر الأسود جنوبي روسيا أمس (الجمعة)، وذلك ضمن مهرجان «الدوري الليلي» للعبة الذي تستضيفه المدينة. وسجل بوتين 10 أهداف ليقود فريقه «أساطير الهوكي» للفوز على فريق «الدوري الليلي» بنتيجة 14-7. ولعب إلى جانب الرئيس الروسي الذي ارتدى القميص رقم 11 وزير الدفاع سيرغي شويغو. ويقام مهرجان «الدوري الليلي» سنويا منذ الـ7 من مايو عام 2012.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يتألق بلعبة الهوكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.