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جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة يحدد موعد استقدام الحكام الأجانب للأندية

طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من الأندية الراغبة فى الإستعانة بحكام أجانب إخطارهم قبلها بفترة لا تقل عن أسبوع وسداد المستحقات المالية مؤكدين أنه لن يتم تنفيذ طلب النادي فى حالة التأخر عن المهلة المحددة.

جاء طلب الجبلاية بناء على توصية من لجنة الحكام من أجل منحهم فرصة لإختيار حكام أجانب أصحاب خبرة ومستوي عالى لإدارة المباريات المتبقية فى الدوري وصعوبة المنافسة.

أكدت لجنة الحكام فى توصيتها للمجلس أن هناك فرصة لإختيار أسماء حكام كبيرة فى الدوريات الأوربية فى ظل اقتراب معظم البطولات من الانتهاء ولكنهم طلبو أن يتم إخطارهم قبلها بعدة أيام لا تقل عن أسبوع و إرسال المبلغ المالى.