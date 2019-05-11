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جدة - عمرو شويل جروس يجرى تعديلات على دفاع الزمالك امام الداخلية

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تعديل تشكيل خط دفاع الفريق فى المواجهة المقبلة أمام الداخلية، المحدد لها غدًا الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن مسئولو الزمالك تقدموا بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الداخلية إلى أحد أيام الأثنين أو الثلاثاء القادمين، مع تأجيل مباراة الإنتاج الحربى المحدد لها يوم 15 من مايو الجارى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى، المحدد لها 19 من الشهر الجارى فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر مسئولو النادى الأبيض خلال الساعات الجارية، صدور القرار النهائى بشأن ترحيل مباراة الداخلية من عدمه.

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وسيخوض الزمالك مواجهة الداخلية بدون محمود علاء مدافعه الأساسي للإيقاف كما إن إصابة الونش تهدد تواجده فى اللقاء لذلك سيعتمد جروس على الثنائى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام لقيادة خط الدفاع مع عودة التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام دجلة للإيقاف.