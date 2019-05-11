شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستدرج طلائع الجيش تحت شعار "الفائز مولود والخاسر مفقود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراة تجمع بتروجت مع طلائع الجيش فى العاشرة مساءاً على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة نارية تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود لاسيما أن الفريق الخاسر من هذه المباراة سوف تتقلص أماله بشدة فى النجاة من شبح الهبوط

ويدخل مباراة الليلة الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث خسر بتروجت من انبى بهدفين مقابل هدف وخسر الطلائع من الاهلى بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

وشدد البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش على لاعبيه ضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة للتخلص من شبح الهبوط لاسيما أن مواجهة اليوم تعد بستة نقاط فى ظل تساوى الفريقين فى نقاطهم بجدول المسابقة مطالباً إياهم بالتركيز من بداية المباراة لنهايتها لتعويض خسارتهم الأخيرة أمام الاهلى فى الوقت ذاته يخطط محمد عودة المدير الفنى لبتروجت فى خطف الفوز عن طريق إستغلال المباراة على ملعبه للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة بعد الخسائر التى تعرض لها فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة .