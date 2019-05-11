شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبيرة" تبعد الونش عن حسابات المشاركة مع الزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمود الونش مدافع الزمالك بوضع جبيرة على أنفه فى أحد مستشفيات الشرقية بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرا أمام وادى دجلة، التى أدت إلى استبداله بين شوطى المباراة ما أدى إلى الدفع بمحمد عبدالغنى بدلا منه وغادر بعد ذلك الونش ملعب المباراة.

وفضل الونش التوجه إلى محافظته بعد المباراة للاطمئنان على حالته ثم التوجه إلى منزله بعد ذلك للحصول على الراحة، ويعد الاتجاه الأقرب فى الزمالك إراحته من المشاركة بشكل أساسى فى المواجهة المقبلة أمام الداخلية، حرصًا على سلامته رغم تأكيدات الجهاز الطبى بقدرته على خوض المباراة بـ "قناع".

يذكر، أن مسئولو الزمالك تقدموا بطلب لاتحاد الكرة، لتأجيل مباراة الداخلية المقرر لها غدا الأحد إلى أحد أيام الأثنين أو الثلاثاء القادمين، مع تأجيل مباراة الإنتاج الحربى المحدد لها يوم 15 من مايو الجارى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى، المحدد لها 19 من الشهر الجارى فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر مسئولو النادى الأبيض خلال الساعات الجارية، صدور القرار النهائى بشأن ترحيل مباراة الداخلية من عدمه.