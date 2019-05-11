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رياضة | المواعيد الكبرى.. 9 نهائيات منتظرة في شهر رمضان

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواعيد الكبرى.. 9 نهائيات منتظرة في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد شهر مايو الجاري وبداية الشهر المقبل مباريات حاسمة ومصيرية في مختلف البطولات ومن أهمها نهائي " والدوري الأوروبي" الذي سيشهد تواجد الثنائي المصري محمد صلاح مع ومحمد النني مع أرسنال.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد المباريات النهائي في نهاية هذا الموسم:

- نهائي دوري أبطال أوروبا:

ليفربول × توتنهام هوتسبير: يوم 1 يونيو على ملعب أتلتيكو مدريد

- نهائي الدوري الأوروبي:

أرسنال × : يوم 29 مايو على ملعب باكو الأولمبي

- نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الترجي × الوداد: الذهاب والإياب على يومي 24 و31 مايو 

- نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية:

الزمالك × نهضة بركان: الذهاب والإياب على يومي 19 و26 مايو 

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- كأس ملك أسبانيا:

× فالنسيا: يوم 25 مايو على ملعب بينيتو فيامارين

- كأس ألمانيا:

بايرن ميونخ × لايبزيج: يوم 25 مايو على ملعب الأولمبي برلين

- كأس البرتغال:

سبورتينج لشبونة × بورتو: يوم 25 مايو على الملعب الوطني

- كأس إيطاليا:

أتلانتا × لاتسيو: يوم 15 مايو على ملعب الأولمبيكو

- كأس الإتحاد الإنجليزي:

مانشستر سيتي × واتفورد: يوم 18 مايو على ملعب ويمبلي

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