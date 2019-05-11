اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والفيصلي يلا شوت alahly .. يلا شوت مباراة الاهلي والفيصلي بث مباشر

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مشاهدة مباراة الاهلي والفيصلي يلا شوت alahly .. يلا شوت مباراة الاهلي والفيصلي بث مباشر

يستضيف فريق نادي الفيصلي اليوم السبت ضيفه نادي الاهلي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد المجمعة الرياضية لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل فريق النادي الاهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة فيما يحتل أصحاب الأرض فريق نادي الفيصلي المركز السادس برصيد 43 نقطة.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي +2 ويعلق عليها عبد الله الغامدي.