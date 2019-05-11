اونلاين | live بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة اليوم HD.. مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة Ahly بث مباشر اون لاين hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة اليوم HD.. مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة Ahly بث مباشر اون لاين hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري اليوم السبت لمواجهة المتصدر وحامل لقب الدوري المصري النادي الاهلي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء نجح النادي الأهلي في حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الثامن من شهر يناير الماضي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر بهدف واحد مقابل لا شيء سجله المحترف التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

Advertisements

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة جمعها أبناء مارتن لاسارتي من 29 مباراة.

في المقابل يحتل فريق نادي سموحة السكندري المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة ويرغب حسام حسن في حصد الثلاثة نقاط ليبتعد عن مراكز الهبوط.

تبدأ مباراة الاهلي وسموحة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت إتش دي ويعلق عليها حاتم بطيشة.