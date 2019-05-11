اونلاين | yalla shoot مباراة الاهلي بث مباشر (live) بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة hd

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استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض مباراة سموحة والتي ستقام في العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.