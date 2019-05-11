اونلاين | كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia) شاهد مباراة Hilal hD

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كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia) شاهد مباراة Hilal hD

يستضيف فريق نادي الإتفاق اليوم السبت الزعيم الهلالي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia) شاهد مباراة Hilal hD

ويعتبر اللقاء بمثابة عنق الزجاجة لفريق نادي الهلال الذي إقترب من الخروج هذا الموسم خالي الوفاض بعد أن خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد التعاون بخماسية مذلة وخسر صدارة الدوري فيما فقد البطولة العربية بخسارته على يد النجم الساحلي التونسي في اللقاء النهائي.

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كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia) شاهد مباراة Hilal hD

في المقابل يدخل نادي الإتفاق المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 33 نقطة جمعها الفريق من تحقيق 8 إنتصارات مقابل 9 تعادلات فيما تكبد أصحاب الأرض مرارة الخسارة في 11 مناسبة.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia) شاهد مباراة Hilal hD

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر|رابط يلا شوت (Saudi Arabia) شاهد مباراة Hilal hD