اونلاين | يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

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يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

يستضيف فريق نادي الإتفاق اليوم السبت الزعيم الهلالي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

ويعتبر اللقاء بمثابة عنق الزجاجة لفريق نادي الهلال الذي إقترب من الخروج هذا الموسم خالي الوفاض بعد أن خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد التعاون بخماسية مذلة وخسر صدارة الدوري فيما فقد البطولة العربية بخسارته على يد النجم الساحلي التونسي في اللقاء النهائي.

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يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

في المقابل يدخل نادي الإتفاق المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 33 نقطة جمعها الفريق من تحقيق 8 إنتصارات مقابل 9 تعادلات فيما تكبد أصحاب الأرض مرارة الخسارة في 11 مناسبة.

يلا شوت match مباراة الهلال والاتفاق .. مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.