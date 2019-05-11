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جدة - عمرو شويل الأهلى يفتح ملف النشاط الرياضى فى اجتماع اليوم يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً مهماً فى الثانية من ظهر اليوم ، السبت، لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى يأتى فى مقدمتها ملف النشاط الرياضى. Advertisements ويبحث المجلس مع رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى حصاد الألعاب الجماعية فى هذا القطاع طوال الموسم المنقضى على أن تتم مناقشة مصير بعض الأجهزة الفنية فى قطاع النشاط الرياضى. ويجتمع المجلس الأهلاوى فى الثانية من ظهر اليوم لرغبة المجلس فى متابعة مباراة سموحة التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم في إستاد بتروسبورت بالدورى.

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