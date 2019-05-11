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جدة - عمرو شويل مجدى عبد الغني يرشح عبد الله جمعه لمنتخب مصر فى أمم أفريقيا

رشح مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، عبد الله جمعة ظهير أيسر للزمالك للإنضمام لمنتخب مصر فى بطولة امم افريقيا 2019.

وقال مجدى عبد الغنى إنه ليس من يختار قائمة المنتخب وبالطبع تبقى الإختيارات حق أصيل للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى، إلا أنه من وجهة نظره الشخصية يرشح عبد الله جمعة للمنتخب بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه فى هذا المركز خلال الموسم الجارى.

يذكر أن بطولة أمم افريقيا ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.