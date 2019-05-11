مجلس الاهلي يجتمع ظهر اليوم .. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً مهماً فى الثانية من ظهر اليوم ، السبت، لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى يأتى فى مقدمتها ملف النشاط الرياضى. ويبحث المجلس مع رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى حصاد الألعاب الجماعية فى هذا القطاع طوال الموسم المنقضى على أن تتم مناقشة مصير بعض الأجهزة الفنية فى قطاع النشاط الرياضى. ويجتمع المجلس الأهلاوى فى الثانية من ظهر اليوم لرغبة المجلس فى متابعة مباراة سموحة التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم في إستاد بتروسبورت بالدورى.

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