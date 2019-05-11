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مجدى عبد الغنى يُرشح عبد الله جمعة للانضمام للمنتخب فى أمم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، عبد الله جمعة ظهير أيسر للزمالك للانضمام لمنتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال مجدى عبد الغنى إنه ليس من يختار قائمة المنتخب وبالطبع تبقى الاختيارات حق أصيل للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى، إلا أنه من وجهة نظره الشخصية يرشح عبد الله جمعة للمنتخب بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه فى هذا المركز خلال الموسم الجارى.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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