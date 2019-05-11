شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج فريقي الحسم في «البريمييرليج»..«برايتون» ضمن البقاء و«ولفز» يلاحق الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق الأحد في الساعة الرابعة مباراتي الحسم فيما يخص لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليج»، حيث شهد الموسم 2018_ 2019 إثارة كبيرة، فلم يحسم ناديي الصدارة ليفربول ومانشستر سيتي اللقب لأي منهما حتى الجولة 38 والأخيرة من الدوري.

يلتقي ليفربول فريق ولفز، على ملعب الأنفيلد، وفي رصيده 94 نقطة، في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري بـ95 نقطة، والذي سيلاقي فريق برايتون، على أرض الأخير، بملعب «فالمر».

السيتي والليفر، فازا في المباريات الخمس الأخيرة، وينتظرا مباراة الحسم لتحديد اسم البطل، وكل منهما يخوض الجولة الأخيرة بمنظور وتحت ضغط مختلف، فالليفر لابد وأن يفوز، ولكن فوزه غير كافٍ ولا طائل منه إلا بتحقيق برايتون لتعادل أو فوز على السيتي، أما السيتي، فيكفيه التركيز في مباراته فقط والفوز بها لضمان تحقيق اللقب.

برايتون نال هزيمة في ملعب الإتحاد بمباراة الذهاب بالدوري الانجليزى، وبنتيجة 2-0 لمانشيستر سيتي المتصدر والحالي الذي يفصله انتصار وحيد على برايتون صاحب المركز الـ 17 برصيد 35 نقطة، والذي ضمن البقاء بالبريميمليج.

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هدية برايتون لفريق ليفربول تبدو صعة ولكنها ليست مستحيلة، ولما لا وقد فعلها ضد الجار اللدود للسيتي (مان يونيتد) وفاز عليه بـ 3 اهداف مقابل هدفين وتعادل مع ارسنال في مباراتين الذهاب والإياب بنتيجة 1-1 بالمباراتين.

ويدخل ليفربول مباراته امام ولفرز وعينه على مباراة السيتي وبرايتون ومن المحتمل أن يلحق نجمنا المصري محمد صلاح بمباراة فريقه أمام ويلفرهامبتون بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نيوكاسل والتي حرمته من التواجد في مباراة ليفربول أمام برشلونة بملعب الأنفيلد.

تتعلق آمال الليفر ف التتويج بالدوري على برايتون الذي تعادل مع كلاً من:ساوثهامبتون وفولهام وأرسنال (ذهابًا وإيابًا) ونيوكاسل وولفز وواتفورد وليستر وويست هام..

وفاز برايتون على كل من: مانشستر يونايتد، وهادرسفيلد وكريستال بالاس (ذهابًأ وإيابًا) وإيفرتون ووست هام وويلفرهامبتون ونيوكاسل.

ويلفرهامبتون والذي سيلاقي الريدز في الجولة الأخير من الدوري الإنجليزى، حقق تعادل مع كلاً من: مان يونيتد- مان سيتي- ايفرتون- بريتون- تشيلسي- بورنموث- نيوكاسل- فولهام – أرسنال.

وفاز على كلاً من: ساوثهامبتون – بيرنلى – وست هام (ذهاب وإياب) – فولهام – واتفورد – أرسنال – مان يونيتد – كارديف سيتي – ايفرتون – نيو كاسل – تشلسي – توتنهام – بورنموث – كريستال بالاس – ليستر سيتي.