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لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

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هيثم محجوب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي لحراسة المرمى كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

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وفي خط الدفاع كل من محمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي

وفي خط الوسط كل من عمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات

وفي خط الهجوم كل من جيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.

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