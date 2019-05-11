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جدة - عمرو شويل الزمالك يستدرج الأهلي اليوم بسوبر اليد

تختتم اليوم السبت ، منافسات بطولة السوبر المحلى لمحترفين كرة اليد للرجال و التى بدأت أول أمس الخميس و إستمرت على مدار 3 ايام بصالة أكتوبر الدولية .

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و تشهد الجولة الختامية لقاءين بين كلا من ، طلائع الجيش أمام سبورتنج فى التاسعة مساءا و الزمالك مع الأهلى فى تمام الحادية عشر مساءا .

و شهدت الجولة الأولى خسارة الزمالك أمام سبورتنج 27 / 24، و خسارة الأهلى أمام طلائع الجيش 34 / 33 ، قبل أن يلتقى الأهلى سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش مساء أمس الجمعة على نفس الصالة .