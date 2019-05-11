شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم السبت 11 / 5 / 2019 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يواجه الأهلي سموحة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام ، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة.

1_موعد مباراة الأهلى وسموحة

يلتقي الأهلى مع سموحة في العاشرة من مساء اليوم، السبت على ملعب بتروسبورت.

2_ترتيب الأهلي في مباراة سموحة

يدخل الاهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

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3_ترتيب سموحة في مباراة الاهلي

يحتل سموحة حالياً المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات.

4_ أسلحة الاهلي في مباراة سموحة

الجهاز الفني للأهلي يراهن على اللاعبين الذين يشاركوا بشكل أساسي فى الفترة الماضية في مقدمتهم ، وليد أزاو وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ورمضان صبحي.

كما يعول لاسارتي على خبرات لاعبيه فى انهاء مواجهة سموحة لصالحهم، والتي من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، نظراً لامتلاك لاعبي الفريق السكندري عناصر جيدة، كما يتواجد مع سموحة جهاز فني يملك خبرات كبيرة بقيادة العميد حسام حسن.

يسعى الجهاز الفني لسموحة بقيادة العميد حسام حسن لإيقاف قطار إنتصارات الأهلي، بعد نجاح الفريق السكندري فى تحقيق عدة انتصارات قبل التعادل الأخير مع الجونة .

5_موقف حسام حسن من مباراة الاهلى