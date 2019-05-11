شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ريمونتادا الدورى المصرى أم الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مسابقة دورى أبطال أوروبا نسخة موسم 2018-2019 العديد من المباريات التى يطلق عليها لقب "ريمونتادا"، وهى عودة الفرق الخاسرة فى الذهاب لتحقيق الفوز فى مباراة الإياب، حيث كانت الأدوار الإقصائية من البطولة شاهدة على 7 مباريات من هذا النوع.

دائمًا ما تحمل مباريات كرة القدم الكثير من الندية والإثارة، لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، وخطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة نحو المقدمة، أو الابتعاد عن مناطق القاع.

ولكي يتأكد ما ذكرناه نرى أن هناك الكثير من المباريات ينتهي شوطها الأول بتقدم أحد الفرق بهدفين أو ثلاثة، وفي الشوط الثاني نجد أن الفريق الأخر يعود للمباراة مرة أخرى بإدراك التعادل أو تحقيق الفوز فيما يسمى بـ" الريمونتادا" والتي شهدتها الكثير من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز 5 ريمونتادات في تاريخ الدوري المصري :

الأهلي والزمالك موسم 1987-1988

نجح الزمالك في التتويج باللقب في هذا الموسم، بعدما عاد بريمونتادا رائعة أمام الأهلي في هذه المباراة، فأنهى الفريق الأحمر الشوط الأول بهدف نظيف، ليتمكن الفريق الأبيض من قلب الطاولة في الشوط الثاني، ويحق الفوز في هذه المباراة ويتوج باللقب بالفوز في أخر لقاء بالمسابقة.

الأهلي والإسماعيلي موسم 2001-2002

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واحدة من أفضل مباريات كرة القدم في تاريخ الكرة المصرية، في الموسم الذي توج فيه الدراويش باللقب بعد موسم رائع.

وشهدت هذه المباراة تقدم الإسماعيلي في 3 مرات ثم ينجح الأهلي في إدراك التعادل لثلاث مرات متتالية، قبل أن يضع علاء إبراهيم الفريق الأحمر في المقدمة لأول مرة في اللقاء، ويتعادل عطيه صابر في الوقت القاتل.

طنطا ومصر المقاصة موسم 2017-2018

واحدة من أفضل مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث أنهى فريق طنطا الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق إيريك جوزيف "هدفين" ومصطفى محمد.

وفي الشوط الثاني سجل حسين الشحات لاعب الفريق الفيومي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه للتعادل الإيجابي في ريمونتادا رائعة.

الأسيوطي وبتروجت 2017-2018

انضمت هذه المباراة إلى قوائم المباريات التي شهدت ريمونتادا رائعة، حيث أنهى أبناء طارق يحيى الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف، ثم أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، وبدون مقدمات وفي غضون 15 دقيقة فقط نجح أبناء علي ماهر في قلب نتيجة المباراة رأسا على عقب وأحرزا 3 أهداف متتالية ليقتنصوا الـ3 نقاط