شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الأهلى ..وطلائع الجيش مع سبورتنج فى ختام سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم السبت، منافسات بطولة السوبر المحلى لمحترفين كرة اليد للرجال والتى بدأت أول أمس الخميس واستمرت على مدار 3 أيام بصالة أكتوبر الدولية .
وتشهد الجولة الختامية لقاءين بين كلا من ، طلائع الجيش أمام سبورتنج فى التاسعة مساءا و الزمالك مع الأهلى فى تمام الحادية عشر مساءا .
وشهدت الجولة الأولى خسارة الزمالك أمام سبورتنج 27 / 24، وخسارة الأهلى أمام طلائع الجيش 34 / 33، قبل أن يلتقى الأهلى سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش مساء أمس الجمعة على نفس الصالة .
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