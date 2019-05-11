شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاسماعيلي يمنح لاعبيه راحة قصيرة قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل سلبيا أمام الإنتاج الحربى. Advertisements ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الأحد المقبل تحضيرا للقاء الداخلية يوم الجمعة القادم فى إطار الأسبوع الــ33 بالمسابقة المحلية. ويمتلك الإسماعيلي بعد نهاية الجولة 38 نقطة من 30 مباراة.

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