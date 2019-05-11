شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الأهلى لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت علي ستاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز. وضمت القائمة 20 لاعبا وهم : شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن.

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