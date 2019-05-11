شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الزمالك فى سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش على نظيره الزمالك بنتيجة 31 /28 فى إطار ثان جولات بطولة السوبر المحلى للمحترفين على صالة أكتوبر الدولية .

وخاض الزمالك هذا اللقاء بفريق مرتبط 98 الذى سيخوض بطولة السوبر تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة باسم السبكى.

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و كان فريق الأهلى تلقى خسارة أمس فى إنطلاق المسابقة من طلائع الجيش بنتيجة 34 / 33 ، بعدما خسر الزمالك من سبورتنج 27 / 24 .

بينما تختتم المنافسة اليوم السبت بمواجهتين بين كلا من، طلائع الجيش مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية فقط .