شكرا لقرائتكم خبر عن ازمة في غزل المحلة بسبب قطاع الناشئين...تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مجلس إدارة نادي غزل المحلة خلاف حاد بين اعضاء المجلس وذلك بسبب اسم المدير الفني المقرر تولي رئاسة قطاع الناشئين في الموسم المقبل خلفا لسيد محرز الذي وجه له مجلس الادارة الشكر علي الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.



وشهد الاجتماع الاخير للمجلس انقسام كبير بين اعضاء المجلس حول الرباعي خالد ابوالفتوح مدير القطاع السابق ومحمود المشاقي هداف غزل المحلة في العصر الذهبي وعبدالعظيم الشوري مدرب المحلة السابق وعصام محيسن المدير الفني لسبورتنح كاسل الذي يتافس بدوري القسم الثالث.



واضطر اعضاء المجلس لتأجيل مناقشة اسم المدير الفني الجديد للقطاع وذلك بسبب اصرار كل جبهة بالمجلس علي اسم من الاسماء الاربعة المرشحة لتولي رئاسة قطاع الناشئين .



يذكر ان جلسة المحلس بالامس شهدت قيام خالد عيد المدير الفني للفريق بتقديم استقالته بسبب الخلاف مع عدد من اعضاء المجلس حول الاسماء المقرر قيدها في قائمة الفريق بالاضافة للخلاف حول سياسة النادي في الصفقات الجديدة التي يرغب خالد عيد في التعاقد معها في الموسم المقبل.