شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: نتطلع لإعادة الثقة المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان هدفنا الثلاث نقاط ، قدمنا شوط أول جيد واتيحت لنا عدة فرص للتهديف ثم تراجعنا بشكل كبير فى الشوط الثانى.. هكذا بدأ محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى.

وتعادل الدراويش مع الانتاج الحربى سلبيا بدون اهداف خلال المباراة التى اقيمت مؤخرا بالأسبوع الــ32 لبطولة الدورى المحلى.

وأضاف جابر في تصريحات صحفية :”التعادل بالتأكيد أفضل الخسارة من أجل استعادة الثقة بشكل تدريجيى ، فى رأيى أن أزمة الفريق الحقيقية تتمثل فى فقدان الثقة”.

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وواصل :”توليت المهمة فى توقيت صعب للغاية ، لكنى أعشق التحدى لم استطع رفض العودة لبيتى ، نحتاج للانتصارات فى المواجهات المقبلة من أجل اعادة الهدوء والاستقرار مجددا”.

واستكمل حديثه :”نعمل وفق استراتيجة أهمها منح الفرص باستمرار للناشئين الواعدين واكتسابهم الخبرات تدريجيا قبل الاعتماد على جهودهم بشكل أساسى فى الفترة المقبلة”.

وأشار مدرب الإسماعيلى :”محمد بيومى أدى بشكل مميز وأيضا أبوجودة وستكون هناك مزيد من الوجوه الجديدة ستحصل على الفرصة فى المباريات القادمة”.

وأنهى حديثه :”منحنا اللاعبين راحة قصيرة وسنبدأ من الاحد الاستعداد لمباراة صعبة للغاية أمام فريق الداخلية الذى يحتاج للفوز من أجل الابتعاد عن الهبوط”.