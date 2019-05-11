شكرا لقرائتكم خبر عن لوك ايميل يعلن قائمة الطلائع لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة بتروجت فى العاشرة مساءً السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام . Advertisements وضمت القائمة كل من : "محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وأحمد جعفر وشيكاتارا وفرانك ستيفن وأحمد سمير واسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وكابوريا والزناري وعلي الزهدي ومصطفى محمد واحمد سامي وبوشا وكريم طارق ومحمد رزق" . ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

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