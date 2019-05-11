مباراة الاتحاد والفتح في الأسبوع الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تقام مساء اليوم السبت 11 مايو مباراة الاتحاد والفتح في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، والتي يكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مسرحا لها عند الساعة الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، وتنقل مباراه الاتحاد والفتح مباشر في بث حي على قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس بصوت المعلقين مشاري القرني سعد يحيى

يلتقي الاتحاد والفتح اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة على ملعب الملك عبد الله الدولي في مدينة جدة.

ويحل الاتحاد في المرتبة الحادية عشر بجدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الفتح في المرتبة الثامنة برصيد 35 نقطة.

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موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم

تبدأ المباراة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت السعودية والتاسعة والنصف بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والفتح على قناتي KSA SPORTS +1 وdawri plus 4 hd