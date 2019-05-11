كلوب عن مكان النهائي الأوروبي: ماذا تناول من اتخذوا القرار في الإفطار

نور عادل

انتقد مدرب ليفربول يورجن كلوب، اختيار باكو لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر، وقال إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحاجة إلى التدقيق في طريقة اختيار المدن التي تستضيف مثل هذه المباريات.

وسيضطر جمهور آرسنال وتشيلسي‭ ‬وهما طرفا نهائي الدوري الأوروبي لقطع مسافة إجمالية تزيد على 8 آلاف كيلومتر لحضور النهائي في عاصمة أذربيجان في 29 مايو.

وفي الوقت الذي عبر فيه جمهور ليفربول وتوتنهام هوتسبير عن الانزعاج من ارتفاع أسعار تكاليف السفر والإقامة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين في مدريد، قال كلوب إن مشجعي...