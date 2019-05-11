مصر المقاصة يطيح بنجوم المستقبل إلى الدرجة الثانية

تأكد هبوط فريق النجوم رسميًا لدوري الدرجة الثانية بعد الهزيمة من مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الممتاز، ليصبح النجوم أول الهابطين رسميا.
وافتتح مصر للمقاصة التسجيل في شباك النجوم بالدقيقة 31 عن طريق باولن فوافي.
بينما أحرز صلاح أمين هدف التعادل للنجوم في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط.
وخلال مجريات الشوط الثاني استطاع مصر للمقاصة إضافة الهدف الثاني في المباراة عن طريق جون أنطوي في الدقيقة 54.
الفوز رفع المقاصة رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة، في المركز الأخير بجدول الدوري المصري، ويتبقى له مباراتين فقط.
جدير بالذكر أن أندية أسوان وطنطا واف سي مصر، تأكد صعودهم لدوري الشهرة والاضاءة بالموسم المقبل.
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