أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت علي ستاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي.. شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن. واستبعد لاسارتي كلا من :- محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير وعمرو جمال بسبب الإصابة وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وهشام محمد وأحمد الشيخ وصلاح محسن وناصر ماهر.

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كانت هذه تفاصيل خبر ربيعة وعاشور ووليد سليمان يقودون قائمة الأهلي لمواجهة سموحة.. واستبعاد 15 لاعبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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