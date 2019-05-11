الليلة.. الأهلى يبحث عن تعزيز صدارته للدوري أمام سموحة

تتجه الأنظار فى العاشرة مساء اليوم السبت إلى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلى وسموحة فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى الممتاز كما يلعب فى نفس التوقيت بتروجت ضد طلائع الجيش على ملعب الجيش الثالث بالسويس.

الأهلى يدخل المواجهة ضد سموحة باحثًا عن تعزيز صدارة الدورى، ويحتل الفريق الأحمر حاليًا القمة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة واستطاع الأهلى أن ينتفض ويحقق 3 انتصارات متتالية فى الدورى على حساب المصرى والطلائع والنجوم.

ويحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 35 نقطة، ولم يفز الفريق السكندرى على الأهلى فى آخر 8 لقاءات بينهما منذ الفوز الذى حققه بثلاثية دون رد

فى ديسمبر 2015 وهو ثالث انتصار حققه سموحة على الفريق الأحمر.

المواجهة تبدو ثأرية للمدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر الذى خسر أمام حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى حين كان مديرًا فنيًا لفريق بيراميدز.

واستعد الأهلى لمباراة سموحة بعد أن أغلق الجهاز الفنى تدريباته لفرض السرية ومنع حضور الصحفيين كما أن الفريق قام بتجهيز بعض المصابين للعودة من جديد مثل إسلام محارب وأحمد الشيخ وحسام عاشور وعلى لطفى حارس المرمى الذين تأكدت جاهزيتهم لخوض اللقاء بينما يغيب سعد سمير وكريم

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نيدفيد وأحمد علاء.

الأهلى يعتمد على تشكيلته التى شارك بها مؤخرًا وتضم الحارس محمد الشناوى وأمامه الرباعى أيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحى والتونسى على معلول للدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة للوسط والأنجولى جيرالدو ورمضان صبحى والمغربى وليد أزارو للهجوم.

فى المقابل، يسعى حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة لتحقيق الفوز على الأهلى لتحسين ترتيب فريقه بالدورى والابتعاد خطوة عن شبح الهبوط.

ويعتمد سموحة على تشكيلته التى تضم الحارس محمد أبوجبل وأمامه الرباعى السيد فريد ورجب نبيل وأحمد صبحى ومحمود منصور للدفاع والسنغالى الشيخ بامبا وإسلام صالح وأحمد حمص وعمرو بركات والإثيوبى أوميد أوكرى للوسط والزامبى ديريك تسامبى للهجوم.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن الأهلى رفض مشاركة لاعبه المعار كريم يحيى أمامه رغم موافقته على مشاركة عمار حمدى صانع ألعاب الاتحاد السكندرى ضد الأهلى.