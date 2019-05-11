محمود الونش.. تعرف على تطورات إصابته ومدة غيابه

أجرى اللاعب محمود الونش مدافع الزمالك، عملية بأنفه ووضع جبيرة عقب إصابته خلال مواجهة دجلة مساء الخميس. ويغيب عن صفوف الزمالك لمدة تتراوح من 4 أيام إلى أسبوع، خوفا من الاحتكاك وتجديد الإصابة. وكان الونش، تعرض للإصابة في الأنف في الشوط الأول من مباراة وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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