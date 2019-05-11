كتب عادل يوسف فاز فريق طلائع الجيش على فريق الزمالك في سوبر اليد 31/28 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب صالة 6 أكتوبر. بينهما على ملعب صالة 6 أكتوبر. وبذلك أصبح رصيد الجيش 6 نقاط وفي حالة فوزه على سبورتج يضمن التأهل لبطولة إفريقيا، خاصة أن الزمالك شارك في البطولة بفريق 98 بعد أن ضمن التأهل بفوزه ببطولة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يهزم الزمالك في سوبر اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.