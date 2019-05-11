تعرف على موقف مشاركة محمد مجدي في مباراة الإسماعيلي والداخلية

قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى أن محمد مجدى قلب الدفاع تعرض لبعض الكدمات فى الظهر على خلفية مشاركته فى مواجهة الإسماعيلي والإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف مساء الجمعة بالدوري المصري. التى انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف مساء الجمعة بالدوري المصري. وأضاف طبيب الدراويش بأن تلك الكدمات لن تمنعه من المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى استعدادا للقاء الداخلية. وبسؤاله عن موقف باهر المحمدى أجاب الشامى بأن المدافع الدولى تحت التجهيز وسيتم تحديد موقفه بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة. ويلتقى الإسماعيلى منافسه الداخلية يوم الجمعة القادم باستاد الجيش بالسويس ، فى إطار منافسات الــ33 من بطولة الدوري المصري.

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