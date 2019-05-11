اتحاد الكرة يوافق على تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الموافقة على طلب الزمالك، بتأجيل لقاء الفريق أمام الإنتاج

الحربي في الدوري، والذي كان مقررًا له يوم الأربعاء المقبل.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة على تلبية طلب الزمالك من أجل دعمه في مهمته ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يلتقي مع نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 مايو الجاري في نهائي البطولة.