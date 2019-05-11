محمد بيومي يتحدث عن مشاركتة الأولى مع الإسماعيلي

أعرب محمد بيومى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الصاعد عن سعادته بحصوله على فرصة المشاركة للمرة الأول منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول.
وقال بومي :"لم أتوقع مشاركتى فى تلكالمباراة ، سعيد للغاية بتلك الفرصة ، اليوم تحقق جزء من حلمى بالمشاركة مع الفريق الأول".
وأضاف :"سأقاتل للتمسك بتلك الفرصة والتأكيد على
وشارك بيومى فى مواجهة الإنتاج الحربى التى اقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة الــ32 بمسابقة الدورى المصري.
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