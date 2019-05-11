رياضة | ربيع ياسين لـ"الخليج 365 الرياضي": السعيد أخطأ بالرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين لـ"الخليج 365 الرياضي": السعيد أخطأ بالرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشاب، إن عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز سبورت، أخطأ عندما قرر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف ياسين خلال ندوته بـ "الخليج 365 الرياضي": "السعيد، نظر إلى الأموال وهذا حقه أن يؤمن مستقبله، ولكنه خسر حب الجماهير الحمراء".

وتابع،" أحيانًا لا بد أن تفضل حب الجماهير على الأموال، خاصةً أنه كان يشارك في تحقيق البطولات بالإضافة إلى أن الأهلي، كان سيراضيه ماديًا".

واختتم، "مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لم يخطئ في قراره برحيل اللاعب عقب تجديد تعاقده، إعلاءًا وانتصارًا لمبادئ الأهلي، حتى لا تتكرر من أي لاعب فيما بعد".