رياضة | موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم 11 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم 11 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المارد الأحمر فريق النادي الأهلي اليوم السبت مضيفه سموحة السكندري في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويرغب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري في تحقيق الفوز الذي سيبعده عن مراكز الهبوط حيث يقبع سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة جمعها الفريق من 31 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 14 وخسر في 10 مباريات.

Advertisements

في المقابل يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز هو الآخر للإستمرار على صدارة ترتيب الدوري المصري والإبتعاد عن بيراميدز والزمالك حيث جمع المارد الأحمر حتى الآن 67 نقطة من 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 4 وخسر في 4 مناسبات أيضاً.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

فيما ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت إتش دي صاحبة الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة.