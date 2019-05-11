رياضة | رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك مصير مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها 15 مايو الجاري ضمن لقاءات الدوري العام.

وقال رئيس الزمالك خلال جلسته باللاعبين "أطالبكم بالتركيز في مباراة الداخلية ولا تنشغلوا بمواجهة الإنتاج الحربي لأنها ستوجل وعلى مسؤوليتي لن تخوضوا تلك المباراة قبل نهائي الكونفدرالية".

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز أول أمس على وادي دجلة بهدفين لهدف ورفع رصيده لـ63 نقطة في وصافة ترتيب جدول الدوري العام.