رياضة | رئيس الزمالك لـ "عماد السيد": "عايزك وحش أمام نهضة بركان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك لـ "عماد السيد": "عايزك وحش أمام نهضة بركان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رئيس نادي الزمالك على مؤازرة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عماد السيد وذلك على هامش حضور رئيس النادي لمران الفريق.

وقال رئيس النادي للحارس "أنت تحتاج لخوض تدريبات تحت قيادتي وأريد منك أن تكون وحش في مباراة نهضة بركان".

يذكر أن عماد السيد سيشارك في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المقرر له 19 مايو الجاري بعد إيقاف جنش لتعرضه للطرد في مباراة النجم الساحلي.