رياضة | الزمالك يدعو الرئيس السيسي لحضور نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدعو الرئيس السيسي لحضور نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك نيته في توجيه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية المقرر لها 26 مايو الجاري.

ويلتقي الزمالك بنهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب الأحد المقبل قبل أن يستضيفه في برج العرب 26 مايو.

وقال رئيس الزمالك خلال اجتماعه بلاعبي الفريق "سنقوم بدعوة السيد الرئيس لأن تلك البطولة ستكون الأولى في عهده على أرض مصر".