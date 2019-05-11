الان تتابع لجنة المنشطات توضح حقيقة قائمة الفحص الخالية من لاعبي « #النصر » #الهلال_الاتفاق #النصر_الحزم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض-ابراهيم ال صالح -الخليج 365 :
علقت لجنة المراقبة على المنشطات عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر “ عبر مانشرته إحدى الصحف المحلية بشأن قائمة فحص لجنة الرقابة على المنشطات باللاعبين حيث ذكرت الصحيفة أن هناك 29 لاعباً تم فحصهم و يترأسهم فهد المولد الذي اعلن مؤخرًا بوجود عينه إيجابية و ذلك بعد فحصه عقب لقاء فريقه امام النصر دورياً بالرياض
و قال حساب لجنة المراقبة بالمنشطات في تويتر : غير صحيح ما ورد في هذه الاحصائية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
علماً بأنه سيتم بعد نهاية الموسم نشر كافة اسماء اللاعبين الذين تم فحصهم هذا الموسم وعدد مرات فحصهم أسوة بما تم خلال المواسم السابقة.
يذكر ان قائمة الصحيفة لا يوجد بها لاعبًا نصراوي و هو الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير الرياضية مما جعل لجنة المراقبة على المنشطات ترد و تعلق .
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