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جدة - عمرو شويل الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الداخلية بالدوري المصري

يستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين على مدار أمس الجمعة، حيث سيخوض الفريق الأبيض مرانه مساء اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية فى الدورى بعدما فاز مؤخرا على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس الماضى.

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يذكر، أن مسئولو الزمالك تقدموا بطلب لاتحاد الكرة، لتأجيل مباراة الداخلية إلى أحد أيام الأثنين أو الثلاثاء القادمين، مع تأجيل مباراة الإنتاج الحربى المحدد لها يوم 15 من مايو الجارى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى، المحدد لها 19 من الشهر الجارى فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر مسئولو النادى الأبيض خلال الساعات الجارية، صدور القرار النهائى بشأن ترحيل مباراة الداخلية من عدمه.

يذكر أن الزمالك يمتلك 63 نقطة محتلا بهم المركز الثالث بعد خوضه 28 مباراة، فيما يتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة بعد خوضه 29 مباراة، فيما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة.